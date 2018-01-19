Челябинец пожаловался в УФАС на рекламодателя за фразу «у мужика с пистолетом»

Фото с сайта adi19.ru

Речь идет о рекламе магазина, расположенного по улице Молодогвардейцев, рядом с домом, на котором размещен барельеф знаменитой фотографии советского фоторепортера Макса Альперта «Комбат». Жителей возмутило использование фразы, так как она пошло и оскорбительно звучит в адрес памяти героя Великой Отечественной войны.

Употребление в рекламных целях в отношении символа Великой Отечественной войны просторечной лексики содержит признаки нарушения требований рекламного законодательства. Так, одним из значений слова «мужик» является «невоспитанный, грубый человек», сообщили в челябинском УФАС.

Заседание комиссии состоится 25 января. Известно, что рекламодатель, не дожидаясь решения антимонопольщиков, уже отказался от использования этой фразы.

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Все новости за 19.01.2018 г.»