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Челябинец пожаловался в УФАС на рекламодателя за фразу «у мужика с пистолетом»
19.01.2018 г. 11:08
Речь идет о рекламе магазина, расположенного по улице Молодогвардейцев, рядом с домом, на котором размещен барельеф знаменитой фотографии советского фоторепортера Макса Альперта «Комбат». Жителей возмутило использование фразы, так как она пошло и оскорбительно звучит в адрес памяти героя Великой Отечественной войны.
Употребление в рекламных целях в отношении символа Великой Отечественной войны просторечной лексики содержит признаки нарушения требований рекламного законодательства. Так, одним из значений слова «мужик» является «невоспитанный, грубый человек», сообщили в челябинском УФАС.
Заседание комиссии состоится 25 января. Известно, что рекламодатель, не дожидаясь решения антимонопольщиков, уже отказался от использования этой фразы.
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