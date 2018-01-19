В Челябинской области семья с 11-летним ребенком заблудилась в лесу

Фото с сайта chelspasatel.ru

Это произошло в четверг, 18 января. Жители Карабаша поехали на машине в район горы Сугомак, чтобы покататься на тюбингах, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области. По дороге через лес семья заблудилась, а автомобиль застрял. Родители развели костер и вызвали спасателей, которые эвакуировали машину и сопроводили южноуральцев до дороги.

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Все новости за 19.01.2018 г.»