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В Челябинской области семья с 11-летним ребенком заблудилась в лесу
19.01.2018 г. 11:01
Фото с сайта chelspasatel.ru
Это произошло в четверг, 18 января. Жители Карабаша поехали на машине в район горы Сугомак, чтобы покататься на тюбингах, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области. По дороге через лес семья заблудилась, а автомобиль застрял. Родители развели костер и вызвали спасателей, которые эвакуировали машину и сопроводили южноуральцев до дороги.
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