В Москве задержали посредницу, которая помогала челябинкам продавать ребенка в сексуальное рабство

Фото с сайта 74.мвд.рф

Женщина искала "покупателя" для 13-летней девочки. Сообщница находится под домашним арестом, она признала свою вину в полном объеме, сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

10 января в столичном ресторане были задержаны две жительницы Челябинска. Они пытались продать за 1,5 млн рублей так называемое право первой ночи с 13-летней девочкой - дочерью одной из этих женщин. "Покупателем" выступил человек, работавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Женщин задержали с поличным при передаче денег. Сейчас фигурантки дела находятся под стражей. Девочку поместили в лечебное учреждение, рассказали в МВД России.

Было возбуждено уголовное дело по факту торговли малолетней. В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления.

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Все новости за 19.01.2018 г.»