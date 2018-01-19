- -18 ... -20 C°
- -18 ... -20 C°
- 56.7597р. + 0.1672
- 69.2582р. + 0.0852
В Москве задержали посредницу, которая помогала челябинкам продавать ребенка в сексуальное рабство
19.01.2018 г. 10:58
Женщина искала "покупателя" для 13-летней девочки. Сообщница находится под домашним арестом, она признала свою вину в полном объеме, сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
10 января в столичном ресторане были задержаны две жительницы Челябинска. Они пытались продать за 1,5 млн рублей так называемое право первой ночи с 13-летней девочкой - дочерью одной из этих женщин. "Покупателем" выступил человек, работавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Женщин задержали с поличным при передаче денег. Сейчас фигурантки дела находятся под стражей. Девочку поместили в лечебное учреждение, рассказали в МВД России.
Было возбуждено уголовное дело по факту торговли малолетней. В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 17.01.2018 г. В Снежинске женщина задушила новорожденного ребенка
- 09.01.2018 г. Ребенок в Челябинской области насмерть разбился при падении с недостроенной горки
- 26.12.2017 г. В Сатке 11-летний ребенок попал в реанимацию после катания на недостроенной горке
- 26.12.2017 г. В Челябинской области будут судить мать, которая до смерти напоила младенца водкой
- 25.12.2017 г. В Челябинской области 2-месячный ребенок задохнулся после кормления