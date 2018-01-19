Вторая компания пожаловалась в челябинское УФАС на торги минэкологии

Фото с сайта livekuban.ru

На этот раз организация из Волгоградской области «Экосфера» оспаривает законность действий чиновников при проведении конкурсного отбора по выбору регоператора по обращению с ТБО. И «Спецпроект», который первым обратился в антимонопольную службу, и «Экосфера» входят в группу компаний «Чистый город». Участники жалуются на то, что областное минэкологии нарушило требования закона о защите конкуренции. Обе компании сообщают о противоречиях в положениях конкурсной документации, что не позволяет определить параметры деятельности регионального оператора, сообщили в УФАС.

Заключительное заседание, на котором будет вынесено решение по первой жалобе, состоится 22 января. В этот же день ведомство рассмотрит обращение от «Экосферы». Минэкологии области объявило торги по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера 17 декабря 2017 года. Подведение итогов назначено на 1 февраля.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 19.01.2018 г.»