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На Шершнях женщине стало плохо возле купели
19.01.2018 г. 10:46
Фото с сайта bezopasnost112.ru
По предварительным данным, 40-летняя жительница Челябинска находилась в предынсультном состоянии. Инцидент произошел в микрорайоне Сосновка на Шершневском водохранилище ночью в пятницу, 19 января, во время крещенских купаний. Женщину госпитализировали, сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Всего в Челябинске в крещенскую ночь работало пять купелей: по две на озере Смолино и Шершневском водохранилище и одна на Первом озере. Возле каждой из этих прорубей дежурили полицейские и бригады скорой помощи. В обряде купания в крещенскую ночь приняли участие 4840 человек.
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