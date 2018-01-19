На Шершнях женщине стало плохо возле купели

Фото с сайта bezopasnost112.ru

По предварительным данным, 40-летняя жительница Челябинска находилась в предынсультном состоянии. Инцидент произошел в микрорайоне Сосновка на Шершневском водохранилище ночью в пятницу, 19 января, во время крещенских купаний. Женщину госпитализировали, сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Всего в Челябинске в крещенскую ночь работало пять купелей: по две на озере Смолино и Шершневском водохранилище и одна на Первом озере. Возле каждой из этих прорубей дежурили полицейские и бригады скорой помощи. В обряде купания в крещенскую ночь приняли участие 4840 человек.

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