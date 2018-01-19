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В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летней спортсменки из Магнитогорска
19.01.2018 г. 10:31
Фото с сайта www.vladtime.ru
Трагедия произошла днем в среду, 17 января, на горнолыжном курорте "Банное". По версии следствия, девочка приехала туда тренироваться в составе группы из 11 спортсменов. Во время спуска по дисциплине "гигантский слалом", объезжая специальные флажки, горнолыжница вылетела за пределы трассы, где ударилась головой об камень. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте, сообщили в следственном управлении СК по республике Башкортостан.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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