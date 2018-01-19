Южноуральцы смогут узнать все о новых банкнотах 200 и 2000 рублей по горячей линии

Источник: Пресс-служба Банка России

Телефоны начали работать в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. Горячая линия запущена с 18 января и проработает до 25 января. В это период южноуральцы могут получить консультацию по вопросам обращения новых и по приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской карте. Консультацию можно получить в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области и его территориальных отделах с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30. Телефоны вы можете узнать на сайте управления Роспотребнадзора.

Первые банкноты номиналом 2000 рублей начали поступать в Челябинск в декабре. Тогда у жителей города возникли проблемы при расчете новыми синими купюрами. Многие магазины отказывались их принимать, а продавцы не знали, как определить подлинность банкнот.

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