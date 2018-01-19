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Генпрокуратура не будет принимать меры из-за утечки рутения-106 на Урале
19.01.2018 г. 10:02
Фото с сайта idaten.ru
Ведомство не видит оснований для реагирования, поскольку концентрации, зафиксированные Росгидрометом, были ниже установленного уровня. Такой ответ пришел Гринпис России на запрос, в котором организация просила расследовать обстоятельства вероятной аварии и возможного сокрытия информации о ней.
По словам экологов, рутений-106 не встречается в естественных условиях, поэтому его наличие в воздухе свидетельствует о радиационной аварии. Гринпис планирует подать жалобу на ответ Генпрокуратуры. Для точного определения причин и источника выброса рутения-106 необходима независимая комиссия, считают эксперты.
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