В Коркино в крови погибшей новорожденной обнаружили алкоголь

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У девочки за несколько суток до смерти был плохой аппетит, она часто плакала. Кроме того, у новорожденной нарушился сон. По результатам экспертизы в крови ребенка обнаружили этиловый спирт в концентрации 2%. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время устанавливаются причины происшествия и виновные, сообщили в областной прокуратуре.

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Все новости за 19.01.2018 г.»