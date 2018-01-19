В Челябинске в 2018 году отремонтируют Свердловский проспект и Меридиан

Фото с сайта pravmin74.ru

Эти средства областной центр получит в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В первую очередь планируется закончить работы на двух главных магистралях Челябинска – проспектах Победы и Ленина. Отремонтируют Свердловский проспект, который соединяет центр города с Металлургическим районом. Реставрация ждет автодорогу Меридиан. В программу вошли улицы Энгельса, Красная, Блюхера, Морская, Мраморная, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. Новый асфальт появится на гостевом маршруте – основной дороге в аэропорт.

Всего в Челябинске в 2018 году по программе «Безопасные и качественные дороги» уложат более 800 тыс. квадратных метров асфальтобетона. На обновленных магистралях появится пластиковая разметка.

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Все новости за 19.01.2018 г.»