Энергетикам, полиции и МЧС потребовалось несколько часов, чтобы снять челябинца с ЛЭП

Фото с сайта crimea-news.org

Мужчина на уговоры спуститься со столба самостоятельно не соглашался, в итоге пришлось воспользоваться спецтехникой. Происшествие случилось вечером в четверг, 18 января, на северо-востоке Челябинска. Как сообщили в МРСК Урала, молодой человек, скорее всего, был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Он забрался на ЛЭП на высоту 12-15 метров. Энергетикам пришлось обесточивать линию, задействовав резерв.

В 21:30 нарушителя сняли, его жизни ничто не угрожает. Сейчас правоохранители совместно с МРСК Урала выясняют цель проникновения на опору ЛЭП и в очередной раз предупреждают, что энергообъекты являются источником повышенной опасности.

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