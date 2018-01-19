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Энергетикам, полиции и МЧС потребовалось несколько часов, чтобы снять челябинца с ЛЭП
19.01.2018 г. 09:06
Фото с сайта crimea-news.org
Мужчина на уговоры спуститься со столба самостоятельно не соглашался, в итоге пришлось воспользоваться спецтехникой. Происшествие случилось вечером в четверг, 18 января, на северо-востоке Челябинска. Как сообщили в МРСК Урала, молодой человек, скорее всего, был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Он забрался на ЛЭП на высоту 12-15 метров. Энергетикам пришлось обесточивать линию, задействовав резерв.
В 21:30 нарушителя сняли, его жизни ничто не угрожает. Сейчас правоохранители совместно с МРСК Урала выясняют цель проникновения на опору ЛЭП и в очередной раз предупреждают, что энергообъекты являются источником повышенной опасности.
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