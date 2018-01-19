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Система «112» должна заработать в Челябинской области уже весной
19.01.2018 г. 09:03
Фото с сайта smolensk-i.ru
Система экстренного оповещения населения должна заработать в области уже весной. Такое поручение главам дал губернатор Борис Дубровский. Техническая основа «Системы-112» была создана в 2017 году. Но она пока работает в режиме опытной эксплуатации только в Челябинске, принимает ежесуточно до 1600 звонков. Теперь предстоит запустить систему на всей территории региона.
В течение первого полугодия она должна заработать в режиме полноценной опытной эксплуатации в городах и районах области, а до конца года предстоит провести государственные приемочные испытания, чтобы подготовить систему оповещения населения к промышленной эксплуатации.
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