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В Челябинской области танк насмерть задавил солдата
19.01.2018 г. 08:50
Фото с сайта Structure.mil.ru
Это произошло вечером в военной части Чебаркуля в среду, 17 января. Два солдата получили приказ транспортировать заглохшую боевую машину. Один из военных подъехал к ней на танке Т-72 на расстояние около одного метра. Другой солдат начал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий, находившийся в танке, отпустил педаль сцепления. Боевая машина пришла в движение и придавила солдата, сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК.
От полученных травм срочник скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации машины, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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