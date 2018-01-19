В Челябинской области танк насмерть задавил солдата

Фото с сайта Structure.mil.ru

Это произошло вечером в военной части Чебаркуля в среду, 17 января. Два солдата получили приказ транспортировать заглохшую боевую машину. Один из военных подъехал к ней на танке Т-72 на расстояние около одного метра. Другой солдат начал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий, находившийся в танке, отпустил педаль сцепления. Боевая машина пришла в движение и придавила солдата, сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК.

От полученных травм срочник скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации машины, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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