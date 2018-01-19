- -18 ... -20 C°
- -19 ... -21 C°
- 56.7597р. + 0.1672
- 69.2582р. + 0.0852
Пермская резня и конфликт с поножовщиной между учениками в Челябинской области
19.01.2018 г. 08:55
Резня в пермской школе и конфликт с применением холодного оружия между учениками в Челябинской области. Что это: лишь череда громких случаев или проявление системного сбоя, на который должны обратить внимание государство и общество? Что не так с безопасностью в наших школах и какие выводы нужно сделать чиновникам, педагогам и родителям, чтобы подобное не повторялось?
Ищем ответы на вопросы с экспертами сегодня в 16:35, в эфире «Челябинского эха» и «31 канала».
Гости в студии: заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова, главный детский психиатр Челябинской области Татьяна Смирнова, член общественной палаты Челябинской области, председатель областного совета родителей Елена Сыркина.
Трансляции в Facebook и ВКонтакте. Телефон прямого эфира 269 97 78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
- 17.01.2018 г. Попрошайки на проезжей части. Просят милостыню и раздражают водителей
- 12.01.2018 г. В Челябинске стала заметна радикальная обрезка деревьев на городских улицах
- 10.01.2018 г. Более 70% челябинцев недовольны работой городских властей
- 22.12.2017 г. В Челябинске предложили создать восьмой район, изменив существующие административные границы
- 20.12.2017 г. Борис Дубровский выбрал среду для подведения итогов уходящего года