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Персонально ваш
Разбор полетов
Итоги недели с протоиереем Игорем Шестаковым
19.01.2018 г. 07:27
Фото с сайта sobor-chel.ru
«Персонально ваш». Час живого общения, острых вопросов и переходов на личности в вечернем эфире «Челябинского эха».
Главные события прошедшей недели и не только обсудим с гостем в студии – настоятелем Свято-Троицкого храма, секретарем Челябинской епархии Русской православной церкви протоиереем Игорем Шестаковым.
Присоединяйтесь к разговору сегодня, 19 января, в 18:05. Телефон прямого эфира 269 97 78.