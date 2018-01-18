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Челябинская мэрия расторгла договоры еще с двумя маршрутчиками
18.01.2018 г. 16:18
Такое решение было принято из-за многочисленных систематических нарушений. Городское управление транспорта расторгло контракты с перевозчиками маршрутов №64 (Салавата Юлаева — ЖД-вокзал) и №68 (Смолино — Краснопольский проспект). Известно, что компании нарушали маршрутную карту и не выводили на дороги необходимое количество машин.
Для автобусов, следующих по направлению Смолино — Краснопольский проспект уже выбран новый перевозчик. По маршруту №64 вопрос пока не решен, но по этому направлению ходят автобусы-дублеры. Ранее из-за многочисленных нарушений также были расторгнуты договоры на обслуживание трех маршрутов - № 37 «ЗЭМ – 47 микрорайон», № 79 «Зоопарк - ЧМК» и № 9 «Бейвеля – Мамина».
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