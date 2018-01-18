Комиссия по делам несовершеннолетних сделала ряд замечаний южноуральской школе, в которой произошла поножовщина

Фото с сайта smolnoe74.ru

По мнению специалистов, работники учреждения должны были разрешить затянувшийся конфликт между учениками на ранней стадии. Сегодня, 18 января, в администрации Сосновского района прошло совещание местных чиновников с детским омбудсменом Челябинской области Ириной Буториной.

На заседании обсуждалась ситуация, которая произошла в школе деревни Смольное в среду. Тогда в ходе драки 16-летний подросток нанес своему однокласснику удар ножом. Известно, что школьники давно конфликтовали. Сейчас жизнь пострадавшего находится вне опасности. По словам Ирины Буториной, школьным психологам необходимо было работать с подростками на ранней стадии конфликта.



«Предварительные пока выводы сделаны о том, что есть ряд замечаний к работе. Есть вопросы к организации работы с точки зрения разрешения затянувшегося конфликта между учениками. Сейчас в первую очередь нужно оказать необходимое психологическое сопровождение остальным участникам конфликта, а также проработать эту ситуацию с детьми, которые стали невольными свидетелями. Конечно мы будем ходатайствовать о том, чтобы провести комплексную проверку, некий аудит всей системы профилактики в Сосновском муниципальном районе», — прокомментировала Ирина Буторина.





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