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В Челябинской области перед выборами исключили из списка избирателей-двойников
18.01.2018 г. 14:59
Речь идет о гражданах, которые прописаны сразу по нескольким адресам или используют иные миграционные уловки. Как отметили в облизбиркоме, незаконные прописки таких россиян аннулированы, более шести тысяч двойников сняты с регистрационного учета по предыдущему месту жительства.
Право на голосование сегодня в регионе имеют 2,7 млн жителей области. По данным председателя облизбиркома Сергея Обертаса, полгода назад их было на 11 тысяч больше. Корректировка списков избирателей прошла совместно с управлением по вопросам миграции регионального полицейского главка.
В день выборов президента России, 18 марта в Челябинской области будет открыто 2 тыс. 305 избирательных участков, среди которых 2 тыс. 285 постоянных и 20 временных. На президентских выборах в России впервые будет применена технология «мобильный избиратель». Проголосовать можно на любом участке по месту своего пребывания, не оформляя открепительное удостоверение. Для этого нужно заранее обратиться с соответствующим заявлением в избирком любого уровня, либо оформить его через портал госуслуг.
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