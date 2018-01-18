На горнолыжном курорте «Банное» погибла магнитогорская школьница

Фото с сайта www.vladtime.ru

В среду, 17 января, 14-летняя девочка во время спуска вылетела на большой скорости с трассы. В результате происшествия школьница получила смертельные травмы. Известно, что девочка занималась горнолыжным спортом и готовилась к выступлениям на соревнованиях.

Это не первый смертельный инцидент в ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск". В 2011 году на курорте 33-летний мужчина во время спуска сбил 12-летнюю девочку, которая скончалась на месте.

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