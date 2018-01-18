Минимальная зарплата в Челябинской области увеличилась до 10 тыс. 912 рублей

Рост составил 12,5%. После внесении изменений в федеральный закон минимальный уровень определяется с помощью умножения федерального МРОТ на уральский коэффициент, который равен 1,15. В некоторых районах Челябинской области действует свой коэффицент. Например, в ЗАТО он равен 1,2-1,3.

По словам члена регионального правления Союза промышленников и предпринимателей Виктора Кормана, 10 тыс. 912 рублей — существенная нагрузка для малого и среднего бизнеса. Однако повышать уровень зарплаты работников таких производств необходимо, так как в них занята третья часть всего трудоспособного населения области, отметил советник президента Союза, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.

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