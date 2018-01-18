Улицу Цвиллинга с цирком хотят связать пешеходным мостом к саммиту ШОС

Возможность строительства моста как пешеходного в одном уровне с набережной реки Миасс просит учесть комитет градостроительства и архитектуры Челябинска. Письмо направят в управление дорожного хозяйства. Об этом стало известно из ответа администрации на запрос общественников.

Кроме того, власти могут отказаться от строительства изначально предусмотренной в генплане Челябинска 4-полосной дороги вдоль северного берега реки Миасс, которая должна была пройти между органным залом и памятником Столыпину в сторону цирка до места, где предполагается построить конгресс-холл. Против ее строительства выступили общественники. Как рассказал «Челябинскому эху» урбанист Лев Владов, это бы закрыло для челябинцев доступ к набережной.

"У нас в Челябинске вообще нет обустроенных набережных, нет подхода к воде, и единственный подход хотят отдать под автодорогу. Они приняли наши предложения о том, что можно перепроектировать транспортную схему и не делать северный берег Миасса в дорогу – убрать. И то, что новый мост, который собираются строить от улицы Цвиллинга к цирку, к конгресс-холлу сделать его и пешеходным. Это хорошее решение, и вроде как они приняли его и внесли как рекомендации", - рассказал урбанист Лев Владов.

Окончательное решение о строительстве дороги вдоль реки Миасс пока не принято. Но, как заверили общественников в администрации Челябинска, власти направили разработчику требование учесть пешеходную зону, прилегающую к зданию органного зала и перенести транспортную магистраль вдоль предполагаемого конгресс-холла, а также предусмотреть изменение трассировки улицы Университетской Набережной от Свердловского проспекта до ул. Братьев Кашириных.

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