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Приставы опечатали котельную предприятия, которая загрязняла воздух Челябинска
18.01.2018 г. 12:29
В ходе проверки было установлено, что компания «Техно Проф» нарушала экологические требования. Так, котельная работает на угле, и выбросы от нее производятся напрямую в атмосферу. Разрешений на это руководство компании не предоставило.
По заявлению прокуратуры суд приостановил работу предприятия. Судебные приставы опечатали агрегаты и котельную. Запустить производство собственникам позволят только после исполнения всех требований прокурора. В частности, компания должна провести инвентаризацию стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферу, разработать и утвердить проект нормативов предельно допустимых выбросов, получить разрешение на выброс загрязняющих веществ, разработать паспорт на пылегазоулавливающую установку.
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