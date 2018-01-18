Приставы опечатали котельную предприятия, которая загрязняла воздух Челябинска

Фото с сайта r74.fssprus.ru

В ходе проверки было установлено, что компания «Техно Проф» нарушала экологические требования. Так, котельная работает на угле, и выбросы от нее производятся напрямую в атмосферу. Разрешений на это руководство компании не предоставило.

По заявлению прокуратуры суд приостановил работу предприятия. Судебные приставы опечатали агрегаты и котельную. Запустить производство собственникам позволят только после исполнения всех требований прокурора. В частности, компания должна провести инвентаризацию стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферу, разработать и утвердить проект нормативов предельно допустимых выбросов, получить разрешение на выброс загрязняющих веществ, разработать паспорт на пылегазоулавливающую установку.

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Все новости за 18.01.2018 г.»