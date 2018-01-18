Вместо «Ростелекома» фиксировать нарушения ПДД с камер в Челябинске будет нижегородская компания

Фото с сайта astv.ru

Она займется поставкой услуг не только в областном центре, но и по всему региону. Ранее фото- и видеоинформацию нарушений ПДД производила компания "Ростелеком", которая получал контракт в последние три года. В этом году заказчик в результате аукциона выбрал другого поставщика. Контракт будет заключен с компанией «АЭЛЬ-РТС» ИНЖИНИРИНГ», которая предложила за единицу услуги 671 рубль 84 копейки. По данным сайта госзакупок, "Ростелеком" хотел получать за такой же объем работы на четыре рубля больше. Единица услуги в данном случае - это стоимость обработки информации по одному нарушению.

Согласно техническому заданию, нижегородская компания должна обеспечить одновременное получение сведений о несоблюдении ПДД не менее чем с 30 мест. Особо нуждающиеся в фото- и видеофиксации участки ежемесячно будут определять сотрудники Госавтоинспекции. Также компания обязана в период НМУ выставлять оборудование для автоматической фиксации движения автомобилей, которым в период смога запрещен въезд в город. Информацию в ГИБДД компания будет предоставлять и с дорог области, где нарушения фиксируют так называемые треноги.

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Все новости за 18.01.2018 г.»