- -18 ... -20 C°
- -20 ... -22 C°
- 56.5925р. + 0.2047
- 69.173р. + 0.1487
Вместо «Ростелекома» фиксировать нарушения ПДД с камер в Челябинске будет нижегородская компания
18.01.2018 г. 12:22
Она займется поставкой услуг не только в областном центре, но и по всему региону. Ранее фото- и видеоинформацию нарушений ПДД производила компания "Ростелеком", которая получал контракт в последние три года. В этом году заказчик в результате аукциона выбрал другого поставщика. Контракт будет заключен с компанией «АЭЛЬ-РТС» ИНЖИНИРИНГ», которая предложила за единицу услуги 671 рубль 84 копейки. По данным сайта госзакупок, "Ростелеком" хотел получать за такой же объем работы на четыре рубля больше. Единица услуги в данном случае - это стоимость обработки информации по одному нарушению.
Согласно техническому заданию, нижегородская компания должна обеспечить одновременное получение сведений о несоблюдении ПДД не менее чем с 30 мест. Особо нуждающиеся в фото- и видеофиксации участки ежемесячно будут определять сотрудники Госавтоинспекции. Также компания обязана в период НМУ выставлять оборудование для автоматической фиксации движения автомобилей, которым в период смога запрещен въезд в город. Информацию в ГИБДД компания будет предоставлять и с дорог области, где нарушения фиксируют так называемые треноги.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 16.01.2018 г. ГИБДД ищет водителя грузовика, несколько дней назад брошенного на перекрестке в Челябинске
- 30.11.2017 г. В Челябинске семь автомобилей ГИБДД устроили погоню за внедорожником
- 22.11.2017 г. В Челябинске возле школ и детсадов инспекторы ГИБДД будут ловить водителей без детских кресел
- 16.11.2017 г. На прием к инспектору в челябинский МРЭО ГИБДД теперь можно попасть быстрее
- 14.11.2017 г. ГИБДД просит водителей не ездить на юг Челябинской области и в горнозаводскую зону из-за снегопада