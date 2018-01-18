К саммиту ШОС в центре Челябинска построят пять подземных пешеходных переходов

Источник: vk.com/chelurban

Они появятся на пересечении улиц Красной, Кирова, Российской с улицей Труда. Также переход построят на перекрестке Каслинской и Братьев Кашириных. Пятый объект запланирован властями на участке, где улица Российская пересекается с Нагорной. В этом месте будет проходить третья очередь транспортной развязки, которая соединит центр города с аэропортом. Планы по строительству новых переходов общественникам представили в мэрии. По словам одного из участников встречи, урбаниста Льва Владова, такое количество подземных переходов не делает городскую среду доступной. Общественники намерены убедить в этом чиновников.

«Это очень дорогие объекты, крайне бессмысленные, которые не влияют на скорость передвижения автомобилей по городу, потому что скорость потока зависит не от количества пешеходных переходов, а от светофорного регулирования. Мы будем встречаться, чтобы ситуация прояснялась, чтобы она была понятнее для всех, чтобы поднимать инфраструктурные проблемы, чтобы люди понимали, что их ждет», - рассказал Лев Владов.

О строительстве подземного перехода возле здания филармонии стало известно в 2017 году. Об этом «Челябинскому эху» сообщил заместитель главы города Владимир Алейников. Он сказал, что подземный пешеходный переход на перекрестке Кирова - Труда построят под автомобильным мостом. Для этого расконсервируют одну из арок путепровода, которая сейчас закрыта. В начале Кировки построят лестницу, ведущую под землю. И эта часть перехода будет соединяться с той, что пройдет под автомобильным мостом, пояснил тогда Владимир Алейников.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 18.01.2018 г.»