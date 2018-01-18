Мэрия Челябинска отказала сторонникам Алексея Навального в проведении на Алом поле «Забастовки избирателей»

Фото с сайта Kirovnet.ru

Региональному штабу оппозиционера предложили собраться в сквере ДК имени Колющенко. Об этом Znak.com сообщил координатор штаба Алексей Табалов. Он добавил, что сторонники Навального согласятся с предложением чиновников.

Изначально планировалось 28 января провести шествие по центру города с последующим митингом в сквере Алое поле. Аналогичную акцию штаб хотел организовать и в Магнитогорске, но тоже получил отказ.

О проведении всероссийской акции «Забастовка избирателей» Алексей Навальный объявил после того, как в конце декабря Центризбирком отказал ему в праве быть зарегистрированным в качестве кандидата на президентских выборах, назначенных на 18 марта. Оппозиционный политик заявил, что решение лишило выборы смысла. Он призвал не участвовать в голосовании с заранее предрешенным, по его мнению, результатом.

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Все новости за 18.01.2018 г.»