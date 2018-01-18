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Из-за пожара утром из школы на Мелькомбинате эвакуировали учеников и преподавателей
18.01.2018 г. 11:02
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Возгорание произошло в образовательном учреждении №30. На место прибыли пожарные. "Через несколько минут открытое горение было ликвидировано, проводится проверка помещений", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Всего в тушении пожара принимали участие 39 человек и 12 единиц техники.
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