Саткинских детей не докармливали в школьной столовой

Фото с сайта ngzt.ru

Проверку проводила областная прокуратура по анонимной жалобе на «Комбинат школьного питания», который занимается организацией обедов для детей образовательного учреждения №10. В ходе проверки выяснилось, что порции мясных блюд и гарнира были маленькими. Кроме того, в меню не учитывался возраст школьников. Так, недовес по мясу и гарниру для детей старше 11 лет составил 30 граммов и больше.

По факту выявленных нарушений в отношении директора «Комбината школьного питания» вынесено постановление о возбуждении дела об административном производстве. Должностное лицо оштрафовано на 5 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.

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Все новости за 18.01.2018 г.»