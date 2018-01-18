Челябинск
- -18 ... -20 C°
- -20 ... -22 C°
- 56.5925р. + 0.2047
- 69.173р. + 0.1487
Разбор полетов
Персонально ваш
Саткинских детей не докармливали в школьной столовой
18.01.2018 г. 11:00
Фото с сайта ngzt.ru
Проверку проводила областная прокуратура по анонимной жалобе на «Комбинат школьного питания», который занимается организацией обедов для детей образовательного учреждения №10. В ходе проверки выяснилось, что порции мясных блюд и гарнира были маленькими. Кроме того, в меню не учитывался возраст школьников. Так, недовес по мясу и гарниру для детей старше 11 лет составил 30 граммов и больше.
По факту выявленных нарушений в отношении директора «Комбината школьного питания» вынесено постановление о возбуждении дела об административном производстве. Должностное лицо оштрафовано на 5 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему