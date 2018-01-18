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Челябинский штаб Ксении Собчак собрал необходимые от региона 2,5 тыс. подписей
18.01.2018 г. 09:50
Скриншот с сайта youtube.com / Ксения Собчак
Планка была достигнута за два часа до начала телемоста с кандидатом, который прошел во вторник, 16 января. Во время прямой линии Ксения Собчак обсудила с южноуральскими сторонниками проблемы региона, пишет группа "Челябинск против всех" в соцсети "ВКонтакте".
Необходимое количество подписей также собрали штабы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Всего в поддержку Ксении Собчак выступили более 85 тыс. россиян. До конца января "кандидату против всех" предстоит собрать еще около 20 тыс. подписей.
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