В России появятся копии двух южноуральских школ

Фото с сайта Moe-kursk.ru

Минстрой включил в федеральный реестр типовых проектов повторного использования образовательные учреждения, которые возводят в челябинском жилом комплексе "Ньютон" и Магнитогорске. Они признаны экономически эффективными. Еще один объект — школа на 1100 мест в микрорайоне "Яблочный" в Чурилово — находится на рассмотрении. "Все проекты из реестра будут повторно реализованы", — сообщил замминистра строительства и ЖКХ Хамит Мавлияров.

Кроме того, Южный Урал готовит для внесения в федеральный список типовых еще шесть проектов: пять школ и поликлинику. Больницу планируют построить на северо-западе Челябинска. Учреждение сможет принимать до 1800 пациентов за смену.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 18.01.2018 г.»