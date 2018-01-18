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В России появятся копии двух южноуральских школ
18.01.2018 г. 09:42
Фото с сайта Moe-kursk.ru
Минстрой включил в федеральный реестр типовых проектов повторного использования образовательные учреждения, которые возводят в челябинском жилом комплексе "Ньютон" и Магнитогорске. Они признаны экономически эффективными. Еще один объект — школа на 1100 мест в микрорайоне "Яблочный" в Чурилово — находится на рассмотрении. "Все проекты из реестра будут повторно реализованы", — сообщил замминистра строительства и ЖКХ Хамит Мавлияров.
Кроме того, Южный Урал готовит для внесения в федеральный список типовых еще шесть проектов: пять школ и поликлинику. Больницу планируют построить на северо-западе Челябинска. Учреждение сможет принимать до 1800 пациентов за смену.
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