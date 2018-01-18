В Челябинске овнам и стрельцам чаще отказывают в приеме на работу

Фото с сайта rubeg.pro

Большинство считает такую причину несправедливой, а 25% оказались рады, ведь, по их словам, они все равно бы не сработались с таким руководством. Социологи сайта Зарплата.ру спросили у челябинцев, как часто они слышали от работодателя вопрос: «Кто вы по гороскопу?». Выяснилось, что каждого шестого хотя бы раз спрашивали о знаке зодиака при трудоустройстве, а 2% респондентов рассказали, что вопросы на эту тему им задают почти на каждом собеседовании. Столько же признались, что им отказывали в приеме на работу из-за знака зодиака.

В целом 68% опрошенных челябинцев верят в гороскопы и совместимость знаков. 36% уверены, что это не влияет на взаимоотношения в коллективе, 32% замечают, что работается им легче с представителями определенного знака зодиака, в то время как с коллегами других знаков трудовые отношения не складываются.

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Все новости за 18.01.2018 г.»