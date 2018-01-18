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В Перми задержан солдат, причастный к смерти челябинского срочника
18.01.2018 г. 09:16
В доведении до самоубийства парня из Магнитогорска подозревают рядового, который проходил военную службу по призыву в той же воинской части 88503. Там 5 января 2018 года было найдено в петле тело солдата, призванного из Челябинской области. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в главном военном следственном управлении СК.
Уголовное дело соединено с еще одним - по статье о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия. В нем речь идет об инцидентах, произошедших в декабре 2017 года. Из материалов прокурорской проверки следует, что подозреваемый и его сослуживец применяли насилие к погибшему. Второй подозреваемый находится на лечении в стационаре, поэтому пока мера пресечения в его отношении не избрана.
16 января в Перми прошел пикет из-за смерти южноуральского призывника. Акция проводилась под лозунгом "Наказать за смерть солдата в Соколе!". Люди митинговали перед зданием военной прокуратуры Пермского гарнизона, требуя объективного расследования и строгого наказания всех виновных в смерти рядового из Магнитогорска. В апреле прошлого года в той же части погиб еще один солдат из Челябинской области. Он якобы произвел самострел, находясь в карауле.
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