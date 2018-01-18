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В Челябинске приюты для животных массово закрывают из-за вспышки чумы собак
18.01.2018 г. 09:01
Пункты содержания бездомных зверей, в частности, перестали работать в Металлургическом районе. Как сообщает 31tv.ru, руководство приюта "Хатико" первым призналось в том, что было три случая заболевания собак. С января там объявлен карантин. Заболевших животных не выпускают из вольеров. А здоровых щенков не раздают горожанам. Руководитель приюта Екатерина Ковалишина сообщила изданию, что обратилась с просьбой о помощи к представителям ветслужбы и различных госорганов.
По ее словам, рядом с "Хатико" есть еще один приют, где также зафиксированы случаи заражения собак чумой. Ситуацию прокомментировали в челябинской ветстанции.
"Все приюты в Металлургическом районе взяты нами под контроль, собаки там чувствуют себя удовлетворительно, собаки имеют вакцинацию против чумы и все, что необходимо, мы проводим", - заявил заведующий отделом эпизодических мероприятий Алексей Антошкин.
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