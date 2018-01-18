Исполняющим обязанности министра экологии Челябинской области назначена Яна Куприкова

Фото с сайта gubernator74.ru

В среду, 17 января, соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский. В начале этой недели Ирина Гладкова подала заявление об увольнении с поста министра экологии области по собственному желанию.

По мнению экспертов, ее уход связан с работой городской свалки, которая должна была закрыться 1 января, но до сих пор действует, а также с прибытием в Челябинск "облетной группы" по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. По мнению экспертов, группа оказалась недовольна работой Гладковой.

Яна Куприкова, назначенная и.о. министра, до этого занимала должность начальника управления охраны окружающей среды министерства экологии Челябинской области.

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