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Исполняющим обязанности министра экологии Челябинской области назначена Яна Куприкова
18.01.2018 г. 08:56
Фото с сайта gubernator74.ru
В среду, 17 января, соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский. В начале этой недели Ирина Гладкова подала заявление об увольнении с поста министра экологии области по собственному желанию.
По мнению экспертов, ее уход связан с работой городской свалки, которая должна была закрыться 1 января, но до сих пор действует, а также с прибытием в Челябинск "облетной группы" по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. По мнению экспертов, группа оказалась недовольна работой Гладковой.
Яна Куприкова, назначенная и.о. министра, до этого занимала должность начальника управления охраны окружающей среды министерства экологии Челябинской области.
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