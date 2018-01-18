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За последние сутки в ЕДДС Челябинска поступило 100 жалоб на смог
18.01.2018 г. 08:22
В основном сообщения о загрязнении воздуха приходили из Советского, Центрального и Ленинских районов.
Режим НМУ первой степени в Челябинске действует с вечера вторника, 16 января. Вредные вещества накапливаются в воздухе из-за слабого ветра неблагоприятного направления. Ожидается, что НМУ продержатся как минимум до сегодняшнего вечера, сообщили в челябинском гидрометцентре. Предприятиям рекомендуют снизить объем выбросов.
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