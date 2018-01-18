СК возбудил уголовное дело по факту нападения на ученика в школе под Челябинском

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Статья - умышленное причинение легкого вреда здоровью. ЧП случилось в школе поселка Смольное Сосновского района в среду, 17 января. 16-летний школьник с ножом напал на своего сверстника. Ранение не было серьезным, но пострадавшего все равно увезли в больницу, где оказали медицинскую помощь. Потом его отпустили домой.

На место происшествия выезжали сотрудники прокуратуры. В рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц школы и охранников, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

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Все новости за 18.01.2018 г.»