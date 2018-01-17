Шершневский и Каштакский боры преобразятся к саммиту ШОС

Фото с сайта Kemoblast.ru

Работы планируют закончить к 2020 году. Благоустройство Каштакского лесничества уже идет. Разработаны горельники на значительных площадях, идет уборка мусора, устанавливаются беседки, сообщил начальник главного управления лесами Виктор Блинов.

Привести в порядок должны и периметр боров. Границы леса проходят не только по землям гослесфонда, но и по землям города. Поэтому к работе должны подключиться власти районных администраций. В борах пройдет рубка сухостойных и «аварийных» деревьев, на их месте появятся новые саженцы хвойных пород, а также кустарники.

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Все новости за 17.01.2018 г.»