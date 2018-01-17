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Шершневский и Каштакский боры преобразятся к саммиту ШОС
17.01.2018 г. 16:59
Фото с сайта Kemoblast.ru
Работы планируют закончить к 2020 году. Благоустройство Каштакского лесничества уже идет. Разработаны горельники на значительных площадях, идет уборка мусора, устанавливаются беседки, сообщил начальник главного управления лесами Виктор Блинов.
Привести в порядок должны и периметр боров. Границы леса проходят не только по землям гослесфонда, но и по землям города. Поэтому к работе должны подключиться власти районных администраций. В борах пройдет рубка сухостойных и «аварийных» деревьев, на их месте появятся новые саженцы хвойных пород, а также кустарники.
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