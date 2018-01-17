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В Челябинской области директору музыкальной школы вынесли выговор за поборы с учащихся
17.01.2018 г. 16:16
Фото с сайта www.vzsar.ru
Руководитель требовала от родителей учеников по 1,5 тыс. рублей на ремонт здания учреждения. Такую сумму директор детской школы искусств в Юрюзани озвучила на собрании в сентябре 2017 года. Родители подтвердили, что данные сборы не были добровольными. По их словам, они согласны были оказывать только посильную помощь.
Кроме того, в результате проверки выяснилось, что директор лично принимала деньги от родителей. Женщине был вынесен выговор, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.
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