В Челябинской области директору музыкальной школы вынесли выговор за поборы с учащихся

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Руководитель требовала от родителей учеников по 1,5 тыс. рублей на ремонт здания учреждения. Такую сумму директор детской школы искусств в Юрюзани озвучила на собрании в сентябре 2017 года. Родители подтвердили, что данные сборы не были добровольными. По их словам, они согласны были оказывать только посильную помощь.

Кроме того, в результате проверки выяснилось, что директор лично принимала деньги от родителей. Женщине был вынесен выговор, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

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Все новости за 17.01.2018 г.»