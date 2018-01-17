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Московских журналистов в Агаповском районе приняли за наркоманов
17.01.2018 г. 16:11
Корреспонденты «России-1» утром сегодня, 17 января, снимали сюжет о полицейских, которых егеря якобы уличили в браконьерстве. Как сообщает Znak.com, журналисты захотели взять интервью у одного из лесников и поехали к нему в Агаповский район. Они приехали к дому, где, по их данным, живет егерь, и решили подождать его на улице.
«В это время жена егеря увидела из окна, что по улице ходят и что-то ищут незнакомые люди. Женщина, будучи сотрудницей полиции, позвонила в дежурную часть и сообщила, что, возможно, около ее дома наркоманы ищут закладки с наркотиками», - пишет издание со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.
На место выехала оперативная группа, журналистов и таксиста полицейские досмотрели, наркотиков не нашли. Сообщается, что всех в итоге отпустили и журналисты продолжили съемки.
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