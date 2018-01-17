Второй «Ашан» в Челябинске откроют на улице Чичерина

Источник: www.magazinmagazinov.ru

Магазин расположится в ТРК «Космос». Компания арендует более 7,6 тыс. квадратных метров. Гипермаркет станет продуктовым «якорем» торгового центра. Консультантом сделки выступила компания «Магазин Магазинов». Планируется, что трехэтажный комплекс откроется 15 февраля 2019 года. Общая площадь здания составит 32 тыс. квадратных метров. Центр строится на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина. По мнению директора по развитию компании «Служба недвижимости» Дениса Стукалова, «Ашан» выбрал удачное место для открытия гипермаркета.

«С точки зрения локации, локация удачна, потому что население в той части достаточно большое. Расположение приближено к локации Паркового района. Здесь не только одна аналитика, а здесь еще и правила компании. В некоторых магазинах есть такое убеждение, что они должны открываться только в самом центре города и в торговом комплексе не менее чем 250 тыс. квадратных метров», — рассказал Денис Стукалов.

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