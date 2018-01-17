Челябинские транспортники жалуются на задержку зарплаты

Фото с сайта cheladmin.ru

Им не выплатили аванс за декабрь, а сейчас работники беспокоятся, что не получат в ближайшее время зарплату, сообщает РИА «Новый День». Речь идет о персонале обанкроченного МУП «Челябавтотранс». Сотрудники перешли на предприятие «Общественный городской транспорт». По плану получить расчет они должны были 15 января. Транспортники потребовали от руководства объяснений, но администрация комментировать задержку зарплат отказалась.

Начальник городского управления транспорта Роман Болотов сообщил агентству, что впервые слышит о невыплате денег сотрудникам. В октябре 2016 года Арбитражный суд Челябинской области признал муниципальное предприятие банкротом и ввел конкурсное производство на шесть месяцев. Сотрудники были переведены во вновь образованное предприятие «Общественный городской транспорт». Люди опасаются повторения ситуации.

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Все новости за 17.01.2018 г.»