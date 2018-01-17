В Челябинске открылся предвыборный штаб Владимира Путина

Фото с сайта kremlin.ru

Он располагается в здании Гипромеза. Руководить пунктом поддержки будут четыре доверенных лица Владимира Путина — главврач челябинского кардиоцентра Олег Лукин, член регионального отделения Народного фронта Елена Скорнякова, представитель снежинского ядерного центра Георгий Рыкованов и председатель областного отделения "Поискового движения России" Антон Шарпилов.

На этой неделе в Челябинске также откроются штабы еще двух кандидатов в президенты — Павла Грудинина и Бориса Титова.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 17.01.2018 г.»