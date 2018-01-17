В школе под Челябинском в результате поножовщины пострадал подросток

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

Полиция задержала подозреваемого. Девятиклассник с ранением грудной клетки доставлен в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.

По предварительным данным, сегодня, 17 января, утром в школе в деревне Смольное между двумя подростками произошел конфликт. В ходе драки 16-летний парень вытащил нож и ударил им своего одноклассника. На место происшествия выехала бригада сотрудников областной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Проводится проверка соблюдения требований безопасности нахождения детей в школе.

Губернатор Борис Дубровский поручил разобраться в обстоятельствах ЧП, оценить эффективность оперативных действий.

Происшествие прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. По ее словам, жизнь пострадавшего подростка находится вне опасности. "Он находится под наблюдением медиков", — пишет Ирина Буторина на своей странице в Facebook. Также она сообщила, что в четверг в администрации района пройдет совещание, на котором будут обсуждаться вопросы, касающиеся разрешения конфликтов в образовательных организациях.

Ранее, в понедельник, 15 января, поножовщина произошла в учебном заведении Перми. Двое подростков напали на учеников младших классов. В результате пострадали 15 человек. Преподаватель, которая пыталась защитить детей, находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Все новости за 17.01.2018 г.»