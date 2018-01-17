В Челябинске будет расти число магазинов нового формата — выставок-складов

Фото с сайта avenuesoft.ru

В них клиенты заказывают товары через терминалы, установленные в торговых залах. Покупки находятся на складе или доставляются из других регионов. Также с появлением у отдельных сетей супермаркетов мобильных приложений люди станут реже ходить в магазины. Генеральный директор агентства недвижимости "Дан-Инвест" Валентин Корытный считает, что с развитием технологий надобность регулярно ходить за товарами исчезнет, но не сразу. Россиянам потребуется значительный период времени, чтобы привыкнуть к новым способам доставки товаров. Например, в США одна из сетей супермаркетов уже отправляет продукты покупателям с помощью дронов.

«Сеть супермаркетов Walmart внедряет доставку до дома с помощью дронов. Система личных кабинетов на сайте позволяет учитывать предпочтения каждого члена семьи и предлагать товары с учетом их вкусов и предпочтений. Шансы на то, что количество людей, которые будут ходить в продуктовые магазины, существенно снизится в ближайшие 3-5 лет, — это факт. Я думаю, что сокращение произойдет процентов на 35-40 как минимум. Шансы на выживание есть. Наверное, просто будут развиваться магазины возле дома. Покупка любая — это все-таки прежде всего эмоции. Давайте об этом забывать не будем», — прокомментировал Валентин Корытный.

Директор компании "IBC Недвижимость" Станислав Ахмедзянов согласен с тем, что часть людей продолжит покупать товары в магазинах обычного формата даже с развитием технологий. По его словам, в ближайшее время в России вряд ли будут популярны способы доставки продуктов, которые недавно начали использовать за рубежом.

«Walmart в Америке доставляет в холодильник, и тебе расставляет дома специалист, имеющий одноразовый код на вход в твою квартиру в особую зону, где стоит только холодильник. Не верю, что у нас начнут в ближайшее время много доставлять квадрокоптерами. Этот сервис стоит добавленных денег. Лишних денег у народа нет. Никогда у людей надобность сходить в магазин не отпадет. Кто-то хочет щупать. Существует такая форма, которая называется "выставка-склад". Люди приходят в интернет-магазин и покупают. Фактически это не интернет-магазин, а предзаказовый терминал, где они тут же берут на складе, или для них это доставляют из другого региона. Так называемый выставка-склад уже существует в Челябинске. Я думаю, что дальше это будет только увеличиваться», — рассказал Станислав Ахмедзянов.

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Все новости за 17.01.2018 г.»