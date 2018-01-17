МЧС предупреждает об аномальных морозах на Южном Урале

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Ожидается похолодание до -33 градусов. Значительное понижение температуры 17-22 января прогнозируют на юге региона, сообщили в управлении МЧС по Челябинской области. Среднесуточная температура воздуха будет на семь и более градусов ниже климатической нормы.

По данным челябинского гидрометцентра, 18 и 19 января в ночные часы по области будет -27, -33, в Челябинске -25, -27. Днем по области -16, -21 градус, в Челябинске ожидается -11, -13.

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