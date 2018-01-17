В Челябинске на этой неделе откроют предвыборный штаб Павла Грудинина

Фото с сайта msk.kprf.ru

Его возглавит первый секретарь обкома регионального отделения партии КПРФ Игорь Егоров. Открытие штаба состоится в четверг, 18 января. Он будет располагаться на улице Советской.

Также сегодня в Челябинске на проспекте Ленина, 35 открывается предвыборный штаб Владимира Путина. В него в том числе войдут доверенные лица кандидата на Южном Урале — сопредседатель местного штаба ОНФ Олег Лукин и эксперт регионального отделения Народного фронта Елена Скорнякова.

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