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В Челябинске на этой неделе откроют предвыборный штаб Павла Грудинина
17.01.2018 г. 12:24
Фото с сайта msk.kprf.ru
Его возглавит первый секретарь обкома регионального отделения партии КПРФ Игорь Егоров. Открытие штаба состоится в четверг, 18 января. Он будет располагаться на улице Советской.
Также сегодня в Челябинске на проспекте Ленина, 35 открывается предвыборный штаб Владимира Путина. В него в том числе войдут доверенные лица кандидата на Южном Урале — сопредседатель местного штаба ОНФ Олег Лукин и эксперт регионального отделения Народного фронта Елена Скорнякова.
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