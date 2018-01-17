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Житель Миасса отморозил ноги по пути к другу
17.01.2018 г. 12:18
Фото с сайта chelspasatel.ru
Спасатели эвакуировали мужчину с горы Ицыл. Он шел из поселка Тыелга в гости к своему знакомому, который дежурил в охотничьем домике. По пути 37-летний южноуралец заблудился, долго искал дорогу. В итоге до друга добрался с отмороженными конечностями. Товарищ вызвал спасателей.
«На пальцах ног вздулись волдыри, и мужчина не мог самостоятельно передвигаться, требовалась его эвакуация», - сообщил ответственный за связи со СМИ Миасского ПСО Дмитрий Головин.
Спасотряд эвакуировал обмороженного на снегоходе в поселок Тыелга, где ждала скорая помощь, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
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