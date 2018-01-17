- -27 ... -29 C°
- -30 ... -32 C°
- 56.3878р. + 0.0309
- 69.0243р. + 0.2069
Для южноуральцев на Крещение приготовили более 100 купелей
17.01.2018 г. 12:01
В Челябинске традиционно иордани вырубят на озере Смолино, Шершневском водохранилище и на Первом озере. Как сообщили в управлении МЧС по Челябинской области, на официальных прорубях в ночь с 18 на 19 января и весь день в Крещение будет организовано дежурство личного состава ведомства. Помимо огнеборцев и специалистов госинспекции по маломерным судам, следить за безопасностью будут сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи, Поисково-спасательной службы области и муниципальных служб спасения.
В Челябинске будет открыто пять прорубей. По две на Шершневском водохранилище и Смолино, и одна - на Первом озере. Машины скорой помощи будут дежурить там 19 января до трех часов ночи.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 15.01.2018 г. Но Тургояке в честь Крещения установили ледяной памятник святому Владимиру
- 15.01.2018 г. В Челябинске на Крещение откроется четыре купели
- 19.01.2017 г. Ребенку стало плохо в проруби на крещенском купании в Челябинске
- 17.01.2017 г. Митрополит Никодим освятит озеро Смолино в крещенскую ночь
- 16.01.2017 г. Борис Дубровский потребовал обеспечить безопасность людей на крещенском купании