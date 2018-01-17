Для южноуральцев на Крещение приготовили более 100 купелей

Фото с сайта prokazan.ru

В Челябинске традиционно иордани вырубят на озере Смолино, Шершневском водохранилище и на Первом озере. Как сообщили в управлении МЧС по Челябинской области, на официальных прорубях в ночь с 18 на 19 января и весь день в Крещение будет организовано дежурство личного состава ведомства. Помимо огнеборцев и специалистов госинспекции по маломерным судам, следить за безопасностью будут сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи, Поисково-спасательной службы области и муниципальных служб спасения.

В Челябинске будет открыто пять прорубей. По две на Шершневском водохранилище и Смолино, и одна - на Первом озере. Машины скорой помощи будут дежурить там 19 января до трех часов ночи.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 17.01.2018 г.»