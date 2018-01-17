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Россельхознадзор в Челябинской области уничтожил 20 тонн яблок из Польши
17.01.2018 г. 11:46
Фрукты раздавили при помощи тяжелой техники на полигоне в Увельском районе. Первую в этом году партию подкарантинной продукции сотрудники ведомства выявили на пропускном пункте «Мариинский» Брединского района. Яблоки пытались ввезти из Казахстана в Орск через Челябинскую область. При проверке документов выяснилось, что продукция перевозилась без сопровождения фитосанитарным сертификатом, а при досмотре груза выявлены следы удаления этикеток, а также наличие оставшихся этикеток, указывающих на страну происхождения продукции - Польшу.
За 2017 год на территории области было уничтожено более 200 тонн санкционных яблок, груш, лимонов, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области
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