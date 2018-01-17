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Эпидпорог по ОРВИ в Челябинске превышен на 1%
17.01.2018 г. 11:40
В областном центре за вторую неделю этого года зарегистрировано свыше 9 тыс. случаев. Это примерно 77 заболевших на 10 тыс. населения. Показатель выше уровня предыдущей недели в 2,5 раза, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.
Значительный прирост заболеваемости отмечается во всех городах и районах региона. Это связано с окончанием школьных каникул. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом есть по всем возрастным группам, но наибольший среди школьников 7-14 лет и подростков. При этом уровень заболеваемости в целом по области ниже порогового на 4%. Ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям оценивается как неэпидемическая. В основном жители заражаются парагриппом, аденовирусной и риновирусной инфекцией. Случаев гриппа не зарегистрировано.
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