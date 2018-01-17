В Крещение в Челябинской области похолодает до -30

Фото с сайта superomsk.ru

Традиционные морозы ударят в ночь с 18 на 19 января. По данным челябинского гидрометцентра, значительное похолодание будет в горах. Там в ночные часы – от 28 до 30 градусов мороза. В Челябинске в ночь на пятницу, 19 января, ожидается -22 - -24. Днем в регионе будет -15, -17, в областном центре -11, -15 градусов. Ночью и днем ожидается облачная погода, с прояснениями, ветер будет юго-восточный, 2-7 м/с.

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